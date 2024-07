Im Interview mit der Kleinen Zeitung im Februar hatte Snowboarderin Sabine Schöffmann schon ein bisschen etwas zu ihrer geplanten Hochzeit im Sommer verraten. Unter anderem sollte bei der Feier ein Pool für die nötige Abkühlung bereitstehen.

An diesem Wochenende war es jetzt so weit: Für das Kärntner Sportler-Traumpaar Sabine Schöffmann und Alex Payer läuteten nach sieben Jahren Beziehung am Samstag die Hochzeitsglocken. Gefeiert wurde in der „Alten Schule“ in Ferlach. Die freie Trauung wurde von einer Freundin gestaltet. Rund 120 Gäste feierten mit dem Brautpaar. „Es war ein so toller Tag und wir sind dankbar, dass sich alle die Zeit genommen haben und mit uns gefeiert haben“, schwärmt die Braut am Tag nach der Hochzeit. Und sie verrät: „Ich heiße jetzt Sabine Payer, wobei ich Bine Payer bevorzuge!“ Ihr Alex hatte ihr im Vorjahr im Südtirol-Urlaub die Frage aller Fragen gestellt. Die Hochzeitsreise verbringen der 34-Jährige und die 32-Jährige (die Braut feierte am Tag nach der Hochzeit ihren Geburtstag) in Frankreich. Dort wollen die beiden mit dem Rad einige der Tour de France-Pässe bezwingen.

Übrigens: Den im Vorfeld angekündigten Pool gab es bei der Hochzeit tatsächlich. Bei mehr als 30 Grad am Samstag war das eine willkommene Abkühlung für die Hochzeitsgesellschaft. Und die Braut trug sogar einen eigenen Hochzeits-Bikini, wie sie verrät.