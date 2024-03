Das Qualifikations-Aus von Olympiasieger Benjamin Karl beim Saison-Weltcupfinale in Winterberg war schnell vergessen, durfte der Wahl-Lienzer nach dem Rennen endlich seine vierte große Kristallkugel nach zwölf Jahren Abstinenz in die Höhe stemmen. In Abwesenheit des 38-Jährigen ließ es ÖSV-Kollege Andreas Prommegger krachen. Der diesjährige Polen-Sieger musste sich im großen Finale nur dem Südkoreaner Sangho Lee geschlagen geben. Mit diesem starken Resultat katapultierte sich der Dreifach-Weltmeister noch auf Rang zwei in der Gesamtwertung.