Ein Jahr ist es nun her, als sich Snowboarder Alex Payer bei der WM in Georgien nach dem Gewinn der Bronzemedaille das Kreuzband gerissen hat. Eine spezielle Tatsache hat den Kärntner in dieser Zwangspause, die Spuren hinterlassen hat, genervt: „Es nehmen alle an, dass alles so locker wird, doch dass ich 200 Krafteinheiten im Sommer abgespult habe und es trotzdem nicht gut war, war extrem mühsam. Da hat so viel Arbeit dahintergesteckt und klar hatte ich meine Durchhänger.“