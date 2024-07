Wie erst am Donnerstag bekannt wurde, kam es am Dienstag zur Mittagszeit zu einem schweren Reitunfall im Lavanttal. Gegen 11.30 starteten eine 41-jährige deutsche Urlauberin und eine 36-jährige Frau aus der Gemeinde Frantschach-St. Gertraud in einer Vierer-Gruppe einen Reitausflug in ein Waldstück in der Heimatgemeinde der 36-Jährigen.

Im Zuge dessen ritten sie im Galopp im Wald über eine Lichtung, wo die 41-jährige Urlauberin, welche als letzte der Gruppe unterwegs war, vom Pferd stürzte und sich dabei am Rücken und am rechten Handgelenk verletzte.

Die schwerverletzte Urlauberin wurde nach medizinischer Erstversorgung vom Rettungshubschrauber C 11 in das UKH Klagenfurt geflogen.