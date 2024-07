Eine Premiere und gleichzeitig das Comeback des Jahres? In Villach ist alles möglich, wenn es um den Kirchtag geht. Der Villacher Kirchtag kehrt heuer „heim“. 1936 hat er rund um die Stadthauptpfarrkirche St. Jakob begonnen. Und genau dort – vor dem Pfarrhof am Oberen Kirchenplatz – wird es wieder einen Kirchtagsstand geben. Betreiben werden ihn die Stadtpfarre und der Kiwanis Club Villach, was das zweite Comeback darstellt. In den vergangenen Jahren haben vor allem Vereine dem Kirchtag wegen gestiegener Kosten und bürokratischer Hürden den Rücken gekehrt.