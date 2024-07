Es ist eine österreichweit einzigartige Vernetzung, die sich Mittwoch in Kärnten als Bildungshub präsentierte: Mehrere bestehende Bildungsträger wie Bfi, Wifi, Volkshochschulen und Fachhochschulen kooperieren, um vernetzt, vor allem auch regional und zukunftsorientiert Angebote zu bieten. „Damit Bildung und Weiterbildung für jedes Alter und möglichst vor Ort möglich ist“, so Landeshauptmann Peter Kaiser, der „lebensbegleitendes Lernen als unabdingbar“ hervorstrich. Als Ehrenpräsidentin des Bildungshubs betonte Sabine Herlitschka: „Bildung ist zentraler Rohstoff für unsere Zukunftsfähigkeit, lebenslange Aus- und Weiterbildung sind ein stabiler Anker in einem wirtschaftlich und gesellschaftlich dynamischen Umfeld. Regionale Bildungshubs spielen dabei eine entscheidende Rolle.“ Es gehe auch darum, Veränderungen zu erkennen und darauf abgestimmte Bildungsformate umzusetzen.