FH Kärnten. Die Bildungsinstitution hat sich im wahrsten Sinne des Wortes bereits einen Namen gemacht. Einen, den es so bald nicht mehr geben könnte. Wie alle anderen Fachhochschulen Österreichs dürfte sie sich per gesetzlicher Änderung umbenennen, wenn sie das will – und zwar in „Hochschule für angewandte Wissenschaften“. Die Forderung kam im Vorjahr von der Fachhochschulkonferenz (FHK). „In Deutschland ist das schon Usus und wir werden da nicht auf der Strecke bleiben in Österreich“, sagte FHK-Generalsekretär Kurt Koleznik. Das Bildungsministerium reagierte jetzt darauf.