Am 2. Februar lädt die Fachhochschule (FH) Villach von 10 bis 15 Uhr zum „FH Campus Day“ ein, Studieninteressierte können das vielfältige Studienangebot in den Bereichen Gesundheit, Soziales, Technik, Wirtschaft und Management kennenlernen. Neben Beratung zu „Study and Work“ haben sie auch die Möglichkeit, Einblicke in die neuen Bachelorangebote „Green Transition Engineering“, „Digital Marketing and Sales“ sowie „Wirtschaftspsychologie“ zu erhalten.