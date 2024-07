Zwei junge Männer, einer hatte ein Klappmesser, der andere einen Plan. Sie stellten es sich so einfach vor, als sie sich vor einem Klagenfurter Innenstadtlokal unterhielten. Bei einer Zigarette wollte der 20-jährige Kroate das Messer seines Bekannten sehen, welches er ihm aushändigte. Auch der Kärntner ist erst 20 Jahre alt. Die Eingangstür zu dem Mehrparteienhaus in der Nähe sei immer offen, das wusste der Kroate von seinen letzten Besuchen. Und auch die Wohnung war nie versperrt. Er kannte den 30-jährigen Klagenfurter, wusste von dessen Mini-Kühlschrank, in welchem er Drogen aufbewahrte. Darauf hatten sie es abgesehen. Schnell rein, den Mann auf der Couch vorfinden, „ich halte ihm das Messer vor, er kann sich nicht wehren und wir können ihm den Kühlschrank wegnehmen“, fasst er am Dienstag vor dem Geschworenengericht zusammen.