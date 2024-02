Die Bluttat in einem Klagenfurter Wohnhaus von Mittwochabend ist weitgehend geklärt: Einer der beiden Tatverdächtigen, ein kroatischer Staatsbürger (20), hat am Freitag zugegeben, auf das Opfer (30) niedergestochen zu haben. „Der Beschuldigte hat in seiner Einvernahme gesagt, dass er mehrmals auf den 30-Jährigen eingestochen hat“, sagt Markus Kitz, Sprecher der Staatsanwaltschaft Klagenfurt.