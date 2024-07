Zu einem Verkehrsunfall ist es am Freitagmorgen in Wolfsberg gekommen. Gegen 7.30 Uhr lenkte ein 25 Jahre alter Mann aus Rumänien ein Sattelzugfahrzeug auf der Obdacher Straße, B 78, in Richtung Süden.

Zur selben Zeit fuhr ein 19-jähriger Mann aus dem Bezirk Wolfsberg mit seinem Auto in die entgegengesetzte Richtung. Im Gemeindegebiet von Reichenfels kam es aus unbekannter Ursache zur einer frontalen Kollision der beiden Fahrzeuge.

Schwer verletzt

Der 19-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung vom Rettungshubschrauber C11 in das UKH Klagenfurt geflogen. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt.

Die B 78 war bis 9.30 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Im Einsatz standen auch die FF Reichenfels, Bad St. Leonhard sowie Wisperndorf mit insgesamt 36 Personen. Laut den Einsatzkräften sind bei dem Unfall 500 Liter Öl aus dem Lkw ausgetreten, auf der Lavant mussten Ölsperren errichtet werden.