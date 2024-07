Die Kärntner Schülerunion hat sich bei der Wahl zur Landesschülervertretung alle 15 Mandate gesichert und damit ihre Position als führende Interessensvertretung für über 70.000 Schüler in Kärnten bestätigt. Offiziell gilt die Schülerunion nicht als Vorfeldorganisation der ÖVP, in Wahrheit macht aus der enormen Nähe aber niemand ein Hehl. So gratulierte der Martin Gruber, Landesparteiobmann der Kärntner Volkspartei, als erster: „Das ist nicht nur ein deutliches Signal, sondern auch ein Auftrag an die Schülerunion, ihre konsequente und konstruktive Arbeit als Interessensvertretung fortzuführen.“

Voller Erfolg in allen drei Schultypen

Die Schülerunion konnte die Spitzenpositionen in allen drei Schultypen verteidigen und stellt somit die Landesschulsprecher für AHS, BMHS und BS. „Unser Engagement wird geschätzt“, betont Marie-Christin Mossegger, Landesobfrau der Schülerunion. „Gemeinsam werden wir im nächsten Jahr alle Schüler gegenüber der Politik auf Landes- und Bundesebene vertreten.“ Die frisch gewählten Landesschulsprecher sind Nina Struger vom Peraugymnasium (AHS), Jan Rauch von der HTL Mössingerstraße (BMHS) und Raphael Dionisio von der Fachberufsschule St. Veit (BS).