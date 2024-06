Gegen 2.30 Uhr überquerte in der Nacht auf Freitag ein Mann als Fußgänger die Fahrbahn eines Ackerweges in Villach. Laut seinen eigenen Angaben wurde er dabei von einem Auto angefahren und niedergestoßen. Der Pkw kam aus östlicher Richtung und fuhr den Ackerweg ohne anzuhalten weiter entlang in Richtung Kärntner Straße. Der 17-Jährige wurde verletzt und nach medizinischer Erstversorgung in das LKH Villach eingeliefert. Das flüchtige Fahrzeug konnte das Opfer lediglich als „dunkel lackiert“ beschreiben.