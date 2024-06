In der Diözese Gurk-Klagenfurt hat es so einen Fall noch nie gegeben: Vergangenen Freitag kamen zwei Arbeiter in den Pfarrhof von Brückl und informierten den Pfarrer, dass sie jetzt die Fensterläden abholen. Auf die Frage des Pfarrers, ob sie im Auftrag der Diözese kommen, lautete die Antwort „Ja“. Freitag und Samstag wurden also insgesamt 32 renovierungsbedürftige Fensterläden abmontiert, die abgeschliffen und frisch gestrichen werden sollten.