Bei diesem Wettbewerb flogen die Späne: Vor Kurzem wurden die besten Tischler Österreichs gekürt. Die Kärntner Bewerber konnten dabei mehrfach punkten - unter ihnen war auch ein Wiederholungstäter. Schon in der Vergangenheit wurde Klemens Reinfried aus Völkermarkt mehrfach ausgezeichnet. Sein Handwerk lernt er in der Tischlerei Erschen in Eberndorf. Jetzt, im dritten Lehrjahr, siegte er erneut - und das mit mehr als 1000 Punkten Vorsprung.

Die Freude war dementsprechend groß © Franz Neumayr

Nicht nur Reinfried hat überzeugt. In den ersten drei Lehrjahren konnten gleich mehrere Kärntner punkten. Im ersten Lehrjahr konnte Johannes Kogler aus Lind von der Lindner Möbel- und Treppen GmbH den zweiten Platz erobern. Im zweiten Lehrjahr gelang Marcel Kogler aus St. Urban, der bei FREJO Wohndesign lernt, der dritte Platz. Den Mannschaftspokal - dabei werden quer über alle Lehrjahre die Punkte gezählt und das beste Bundesland ermittelt - konnte sich das Team aus der Steiermark sichern.

Nächstes Jahr in Kärnten

„Das Teilnehmerfeld war stark, die Aufgaben ziemlich tricky, aber wir haben gekämpft und nächstes Jahr in Kärnten werden wir ein guter Austragungsort sein und den Heimvorteil gnadenlos für uns nutzen,“ sagt Lehrlingswart Peter Preinig.