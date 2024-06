Zu einem Arbeitsunfall ist es am Dienstag in Sillian gekommen. Gegen 11.10 Uhr war ein 77-Jähriger gerade damit Beschäftigt, mit einem Holzspalter Brennholz zu verarbeiten. Dabei geriet er mit seiner rechten Hand in den Spalter. Dadurch wurden ihm ein Finger zur Gänze und zwei weitere Finger teilweise abgetrennt. Der Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.