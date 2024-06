Zu einem Verkehrsunfall ist es am Dienstag am Südring in Klagenfurt gekommen. Gegen 7.30 Uhr lenkte ein 50-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land sein Motorrad in Richtung der Kreuzung St. Ruprechter Straße. Als der Mann in die Kreuzung einfuhr, kam es zu einer Kollision mit einem Auto, gelenkt von einem 72-jährigen Mann, ebenfalls aus dem Bezirk Klagenfurt-Land.

Der 50-Jährige kollidierte im rechten Winkel mit dem Pkw des 72-Jährigen, als dieser von der entgegengesetzten Richtung vor dem Motorradlenker links in die Kreuzung einbog. Der Motorradlenker erlitt schwere Verletzungen und wurde in das Klinikum Klagenfurt gebracht. Der Pkw-Lenker blieb bei dem Unfall unverletzt. Ein vor Ort durchgeführter Alkotest verlief negativ.