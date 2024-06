Österreich oder die Niederlande? Wer soll am Dienstag das letzte EM-Gruppenspiel in der Gruppe D gewinnen? „Das ist keine leichte Frage“, lacht Annet van Niehoff. Seit mehr als 20 Jahren lebt die Holländerin gemeinsam mit ihrem Mann Mark in Kärnten. In ihrer Brust schlagen zwei Herzen. Deshalb haben die 55-Jährige und ihr Mann einen Plan für das Spiel am Dienstag: „Ich werde das holländische Trikot tragen, Mark das österreichische.“ Gemeinsam will die fußballbegeisterte Familie das Match in einem Lokal in ihrer Heimatgemeinde Bad Kleinkirchheim verfolgen: „Unsere Tochter spielt selbst Fußball.“ Annet van Niehoff, die sich mit Kinderschminken und Ballonkunst selbstständig gemacht hat, freut sich auf einen entspannten und lustigen Fußball-Abend mit Freunden: „Es werden auch andere Holländer dort sein.“