Ein tiefer Seufzer geht durch Kärntens Schulen, denn am Montag war Notenschluss. Kein Druck mit schlechten Beurteilungen bedeutet verfrühte Ferien im Schulbetrieb, in vielen Fällen aber auch verbunden mit Langeweile bei diversen Veranstaltungen - was natürlich den Eltern nicht verborgen bleibt. Heuer haben daher mehr denn je Familienurlaube in der letzten Juni- oder ersten Juli-Woche geplant bzw. gebucht, obwohl ihre Kinder eigentlich schulpflichtig wären.