Rund 2900 Maturantinnen und Maturanten traten in der Steiermark zur Zentralmatura an, jetzt ist auch der mündliche Teil vorbei! Im AHS-Bereich konnten die Absolventen im Fach Deutsch im Bundesländervergleich die höchste Zahl von „Sehr Gut“ erreichen. In Englisch wurde im Vergleich der dritte Platz bei „Sehr Gut“ erreicht. In Mathematik haben die AHS-Kandidatinnen und Kandidaten bei den „Sehr gut“ den vierten Platz erreicht.