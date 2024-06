Doppelt hält besser: Der Rotary Club Bad Kleinkirchheim hatte am Freitag gleich zwei Feiern. Bei einer Schifffahrt am Ossiacher See fand das Übergabemeeting statt, bei dem Leo Martinschitz die Präsidentschaft des Clubs an Herwig Gasser übergab. Mit dem neuen Präsidenten ging es dann ins Stift Ossiach zur festlichen Charterfeier, die von Erhard Veiter organisiert und moderiert wurde. Mit Gästen aus ganz Österreich wurde 30 Jahre Rotary Bad Kleinkirchheim gebührend gefeiert.