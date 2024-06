Kärntner Feuerwehren lieferten sich heißen Wettstreit um den Landesmeistertitel

Tausende Zuschauer fieberten am Samstag bei den Landesfeuerwehrmeisterschaften in St. Veit mit. Neben den aktiven Feuerwehrleuten sind auch rund 700 Jungfeuerwehrfrauen und -männer am Start.