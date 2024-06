Die Pädagogische Hochschule Kärnten – Viktor Frankl Hochschule (PHK) zieht in den Klagenfurter Lakeside Park um. Das gaben am Freitag Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) und Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) mit PHK-Rektor Sven Fisler und Lakeside Park-Geschäftsführer Bernhard Lamprecht bekannt. Der Bund investiert insgesamt 27 Millionen Euro in die Errichtung von zwei Gebäuden mit 6100 Quadratmetern Fläche. Der neue Hauptstandort, der sich in unmittelbarer Nähe zur Alpen-Adria-Universität Klagenfurt befindet, soll im Herbst 2027 bezogen werden. „Wir bündeln hier die Kräfte von Uni und Pädagogischer Hochschule, in unmittelbarer Nachbarschaft sind auch innovative Unternehmen“, sagte Minister Polaschek.

In der Hubertusstraße verbleiben laut Kaiser Praxisvolks- und -mittelschule, Kreativbereich sowie der Bereich Bewegung und Sport. Die frei werdenden Räume am bisherigen PHK-Standort in der Hubertusstraße bekommen das BRG/BORG mit dem Schulsportleistungsmodell und die Bildungsanstalt für Elementarpädagogik (BAfEP), die bereits dort angesiedelt sind.

Es entstehe ein einzigartiger Campus für Bildung, Ausbildung, Forschung, Wissenschaft und Wirtschaft, so Kaiser: „Klagenfurt wird damit bestimmt auch zu einem Anziehungspunkt in der pädagogischen Ausbildung.“ Rektor Fisler bezeichnete den geplanten Umzug als „historischen Meilenstein. Im Innovationsraum Lakeside Park haben wir starke Partner in Bildung, Wissenschaft und Wirtschaft. Österreichweit einzigartig wird die gemeinsame Pädagoginnen- und Pädagogenbildung durch PHK und AAU auf einem Campus.“

Im Frühjahr 2025 könne voraussichtlich mit dem Bau begonnen werden, damit der Einzug pünktlich im Wintersemester 2027 stattfinden könne, erklärte Lamprecht: „Das Baufeld Südwest des Lakeside Parks wird damit voll sein.“ Das angrenzende Natura 2000-Gebiet mache den Standort zusätzlich attraktiv. „Gewinner vom Umzug der Pädagogischen Hochschule sind auch die Unternehmen im Lakeside Park. Die Arbeitskräfte der Zukunft werden so an die wesentlichen Themen herangeführt“, sagte Lamprecht und hob den mit der PHK betriebenen Lernort NAWImix hervor. Bei der Projektpräsentation anwesend waren auch BORG-Direktor Michael Seher, BAfEP-Direktorin Barbara Graber und Verena Novak-Geiger von der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt.

Erste politische Reaktionen zum Projekt fallen positiv aus. Zukunft bezeichnet Team Kärnten-Chef Bgürgermeister Gerhard Köfer etwa bezeichnete die Investition von 27 Millionen Euro als „Mitteleinsatz, der den Bildungsstandort Kärnten maßgeblich stärkt und zukunftsfit macht.“ Auch Olga Voglauer, Nationalratsabgeordnete und Landessprecherin der Grünen Kärnten, befürwortet den Bau des neuen Bildungscampus: „Dass die Pädagogische Hochschule einen neuen Campus am Lakesidepark und damit bessere Rahmenbedingungen für die Ausbildung erhält, ist nicht nur angesichts des Fachkräftemangels in der Elementarpädagogik dringend notwendig, es ist auch eine tolle Chance, verschiedene Bildungseinrichtungen und Bildungsinitiativen stärker zu verschränken und das Lernen miteinander zu forcieren.“