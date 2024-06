Stell dir vor, es fährt der Bus, aber niemand steuert ihn. Was ein bisschen nach Science Fiction klingt, ist seit 2017 in Pörtschach Realität. „Smart Urban Region Austria Alps Adriatic“, oder kurz „Suraaa“, heißt das Projekt, bei dem autonom fahrende Shuttlebusse Personen von A nach B bringen. Ein Chauffeur ist überflüssig, die Fahrzeuge fahren von selbst und steuern nun auch Klagenfurt wieder an.