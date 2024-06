Österreich trifft in der Europameisterschaft am Freitag um 18 Uhr auf Polen. Das zweite Match der Gruppenphase hat laut Trainer Ralf Rangnick bereits Endspielcharakter. 25.000 Österreicher werden die Nationalelf live im Olympiastadion in Berlin anfeuern. Millionen Österreicher werden vor den Fernsehern die Daumen drücken.

Doch wie wird das Wetter? Kann man im Garten grillen und mitfiebern oder sollten Fußballfans doch auf der Couch im Wohnzimmer mit einer Packung Chips um den Aufstieg in die Ko-Phase zittern? Sonnenschirm oder Regenschirm, was braucht es beim Public Viewing in der Steiermark, in Kärnten und Osttirol?

Föhn und Saharastaub

„Gewitterpotenzial ist da“, sagt Paul Rainer, Meteorologe der Geosphere Austria: „Aber die Wahrscheinlichkeit liegt bei lediglich 20 Prozent. Ich hoffe also, der Sturm konzentriert sich nur aufs Tor der Polen.“ Föhn und Saharastaub sollten den Niederschlag in der Steiermark, Kärnten und Osttirol ausbremsen. „Föhnwind könnte regional aber ein Thema werden. Böen bis 60 km/h sind am Nachmittag im Villacher Raum, dem Rosen- und Jauntal sowie in Ferlach möglich. Bis 18 Uhr sollte sich der Wind aber überall gelegt haben.“

Am unsichersten ist das Wetter laut Rainer in der Obersteiermark, in Osttirol und Oberkärnten: „Hier könnten sich lokale Gewitterzellen am Nachmittag und vielleicht auch noch nach dem Anpfiff entladen.“ Aber auch hier liegt die Wahrscheinlichkeit laut den Prognosemodellen bei lediglich 30 Prozent. Heftige Gewitter seien am Freitagnachmittag vor allem in Tirol und Salzburg zu erwarten: „Osttirol, Kärnten und die Steiermark sollten mit etwas Glück verbreitet trocken bleiben. Vor allem ab dem Anpfiff sollte sich die instabile Wetterlage beruhigt haben und es ist, wie die Tage zuvor, wieder mit einem lauen Sommerabend zu rechnen.“

Berlin

Und in Berlin? „Dort wird das Spiel wechselhaft und bewölkt starten. Es gibt etwa eine fünfzigprozentige Regenwahrscheinlichkeit, vor allem in der zweiten Hälfte des Spiels könnte es etwas nass werden“, sagt Rainer. Im Großen und Ganzen steht der EM-Party unter freien Himmel also nichts im Wege. Jetzt heißt es Daumen drücken, dass die Österreicher den so wichtigen Sieg gegen Polen in trockene Tücher bringen.