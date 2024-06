Knapp 8000 junge Sportlerinnen und Sportler aus 30 Nationen werden von Donnerstag bis Sonntag in Kärnten wieder für internationales Flair sorgen. Zum 18. Mal finden in Klagenfurt und Umgebung die United World Games (UWG) statt. Die Veranstaltung ist eines der größten Jugendsportevents Europas.

Auch heuer darf sich das Organisationsteam über weitgereiste Teilnehmer freuen. Außerhalb Europas stellt Quebec Optimize Sports aus Kanada die größte Abordnung. „Rund 400 Personen reisen an“, sagt UWG-Obfrau Elisabeth Puschan. Die Teams werden in den Sportarten Eishockey, Volleyball und Ballhockey teilnehmen. „Ein chinesisches Floorballteam ist zum ersten Mal mit dabei“, sagt Puschan. Die YETS Foundation aus den Niederlanden stellt mit 151 Personen die größte europäische Delegation, die Spieler werden in den Basketball-Bewerben mitmischen. Die UWG haben sich mit den Jahren auch als wichtiger Wirtschaftsfaktor etabliert. Rund 3,5 Millionen Euro betrage die Umwegrentabilität.

Livestreaming

Insgesamt stehen bei der 18. Auflage der Jugendspiele zehn Sportarten auf dem Programm. Die Bewerbe werden an mehr als 20 Sportstätten in Mittelkärnten über die Bühne gehen. „Ballhockey ist zum zweiten Mal dabei“, sagt Puschan. Auch zahlreiche Kärntner Vereine werden wieder um Punkte kämpfen. Im Vorfeld wurden Stimmen laut, dass die Kärntner heuer statt einer Teamgebühr ein Nenngeld pro Person zu zahlen haben. „Der Pro-Kopf-Beitrag beträgt für die vier Tage 35 Euro“, bestätigt Puschan. Man musste sich an die wirtschaftlichen Gegebenheiten anpassen, so die Obfrau.

Wer nicht vor Ort sein kann, die Bewerbe aber verfolgen möchte, kann dies per Livestream machen. Volleyball, Basketball, Floorball, Eishockey, Ballhockey und Rugby werden übertragen. Nicht zu vergessen, die große Eröffnungsfeier am Freitagabend ab 20.15 Uhr im Wörthersee Stadion.

Feuershow und Action

Nach der Flaggenparade und dem Einmarsch der teilnehmenden Nationen dürfen sich die Gäste auf ein Action-Programm freuen. „Staatsmeister Kevin Böck wird auch heuer wieder mit seiner BMX-Crew auf der Rampe durchs Stadion fliegen“, sagt Puschan. Zum ersten Mal bei der UWG-Eröffnungsfeier sind die Andorfer Feuerjongleure sowie der Turnsport Kärnten. Die Turnerinnen und Turner werden „richtig gute Stimmung machen“, verspricht die Obfrau. Und da neben dem Wettkampf auch die Freundschaft bei der Veranstaltung großgeschrieben wird, gibt es für die Teilnehmer Side Events wie die Players Party und das Oktoberfest.