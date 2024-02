Es wäre eine Premiere gewesen. Nach den beliebten United World Games, die traditionell im Juni in Klagenfurt stattfinden, wollten die Veranstalter heuer erstmals von 1. bis 3. März „Winterspiele“ Villach durchführen. „Aufgrund der Regenschauer am vergangenen Wochenende sind leider alle Hoffnungen dahin geschmolzen, dass es ein Skifest 2024 geben kann“, heißt es in einer Aussendung am Mittwoch. Bei den United Winter Games standen Bewerbe in Ski Alpin, Snowboard und Eishockey auf dem Programm.

„Alles probiert“

Man habe alles probiert und wollte nicht frühzeitig aufgeben. Es sei aber nicht mehr realistisch, „ein Skifest auf dem Niveau, das wir uns vorstellen, auf die Beine zu stellen“, heißt es. Das Veranstalterteam bedankt sich bei allen, die bei der Planung involviert waren. Doch aufgeschoben, ist nicht aufgehoben: Im kommenden Jahr wird ein neuer Anlauf unternommen.

Die United World Games finden heuer von 20. bis 23. Juni statt. Anmeldungen sind bis Mitte April unter www.unitedworldgames.com möglich.