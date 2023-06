Im Rahmen der United World Games fand bereits am Donnerstag ein "Meet and greet" mit zwei Vertretern des englischen Premier-League-Klubs FC Chelsea statt. Andy Ottley, aktuell U14-Trainer der Akademie und Chris Woodwart, Senior Programme Manager der dazugehörigen internationalen Stiftung, gaben tiefe Einblicke in die Nachwuchsarbeit des Londoner Traditionsvereins, der 1905 gegründet wurde.



Alleine fünf bis sechs Millionen Pfund beträgt das Budget für die Akademie, im aktuellen Kader der "Ersten" stehen nicht weniger als sieben Spieler, die dieser auch entsprungen sind. "Wir rekrutieren pro Jahr zwischen 500 und 700 Spieler in der U8, davon wurden im letzten Jahr 14 in die Akademie aufgenommen und mit Verträgen ausgestattet", erzählt Ottley und verweist darauf, dass für sämtliche Akademiespieler (U9 bis U16) keinerlei Mitgliedsbeiträge eingehoben werden. Der FC Chelsea verfügt über zehn Satellitenklubs, die nicht länger als 90 Fahrminuten von London entfernt sind, insgesamt arbeiten an die 300 Coaches und 50 Scouts im oder für den Nachwuchs des sechsmaligen englischen Meisters – Zahlen, von denen man in Österreich nur träumen kann. Ein eigenes Schul- und Integrationsprogramm runden das Portfolio der klubeigenen Stiftung ab.



Die beiden Vertreter des britischen Premier League Klubs sind heuer als Gäste bei den United World Games eingeladen, wollen sich zunächst ein Bild über die Organisation und die Veranstaltung verschaffen. In Zukunft ist für beide Seiten aber auch eine Kooperation mehr als nur vorstellbar. Heute veranstalten Ottley und Woodward noch einen Workshop für Trainer, um über Spielphilosophien und -systeme zu referieren.