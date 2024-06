Wenige Tage nach einem Eingriff an der Aorta spaziert Helmut Steiner entspannt auf der Station am Klinikum Klagenfurt. Viel deutet nicht darauf hin, dass dem 77-Jährigen eine Endoprothese in die Hauptschlagader eingesetzt wurde. Der Grund dafür ist so einfach wie bahnbrechend: Der Patient, der unter einem Aneurysma litt, musste dafür gar nicht erst operiert werden.