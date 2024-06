Knapp 2000 Kärntner (letzte Datenerhebung 2016) sind an Parkinson erkrankt und befinden sich somit in prominenter Gesellschaft: Boxer Muhammad Ali, die Schauspieler Michael J. Fox und Ottfried Fischer oder Showmaster Frank Elstner haben sich in der Vergangenheit geoutet und bewiesen, dass man mit Parkinson durchaus alt werden kann.