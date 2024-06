Ein spektakulärer Lkw-Unfall ereignete sich in den frühen Dienstagmorgenstunden auf der Klagenfurter Schnellstraße S37 im Gemeindegebiet von Maria Saal in Fahrtrichtung Friesach. Gegen 5.30 Uhr kam ein 41 Jahre alter Lkw-Lenker aus Ungarn aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug stürzte in weiterer Folge über eine Böschung und kam auf der rechten Fahrzeugseite zwischen Fahrbahn und der dortigen Bahnlinie zu liegen. Der Lenker blieb bei diesem Unfall unverletzt. Am Lkw und an den Verkehrsleiteinrichtungen entstand jedoch hoher Sachschaden.

ÖBB nur einspurig unterwegs

Die S37 ist wegen der Bergearbeiten im genannten Bereich noch immer für den gesamten Verkehr gesperrt, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Die Bergearbeiten werden vermutlich bis in die Nachmittagsstunden andauern. Auch auf den Zugverkehr hat der Unfall Auswirkungen. Eine Pressesprecherin der ÖBB bestätigt gegenüber der Kleinen Zeitung: „Der Lkw ist in einen Oberleitungsmast gekracht und verliert Ladung, wir sind aber zumindest einspurig unterwegs.“ Mit Verzögerungen ist zu rechnen. Bei dem Einsatz standen auch drei umliegende Feuerwehren mit rund 25 Personen im Einsatz.