Wie der Landespressedienst am Montag in einer Aussendung mitteilte, ist in Kärnten erneut ein Wolf erlegt worden. Der Abschuss erfolgte am Sonntag im Bezirk Spittal/Drau. Bei dem Tier soll es sich um einen „Risikowolf“ gehandelt haben. Das Raubtier soll sich in unmittelbarer Nähe von bewirtschafteten und von Menschen genutzten Gebäuden aufgehalten haben. „Der vorgeschriebene Zehn-Kilometer-Radius vom Ort der letzten Vergrämung wurde eingehalten. Die Jagdausübungsberechtigten im betroffenen Gebiet wurden darüber informiert, dass die Entnahmemöglichkeit damit erloschen ist“, so das Land.

Es handelt sich dabei um den elften Wolfsabschuss seit Inkrafttreten der Kärntner Wolfsverordnung. Zuletzt wurde Anfang April ebenfalls im Bezirk Spittal/Drau ein „Risikowolf“ getötet.