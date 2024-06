Am Montag gegen 7.30 Uhr kam ein Notruf über die Landesleitzentrale ein, dass ein Hund über die Autobahnabfahrt St. Niklas in Villach auf die Karawankenautobahn (A 11) laufen würde. Eine Polizeistreife fand den Hund und mit Hilfe mehrerer Fahrzeuglenker wurde versucht den Hund einzufangen. Der Hund sprang jedoch über die Leitschienen auf die Gegenspur in Richtung Slowenien.

Daraufhin wurde die Unterflurtrasse die Tunnelwarte auf Rotlicht geschaltet, um eine weitere Gefahr für Hund und für Fahrzeuglenker einzuschränken. Der Hund lief unterdessen auf der Fahrbahn weiter in Richtung Slowenien. Mithilfe einer weiteren Polizeistreife konnte der Hund nach etwa dreißig Minuten eingefangen werden. Eine Polizeidiensthundestreife konnte den Chip auslesen und die Hundehalterin telefonisch verständigen.

Der Chow Chow, war bereits seit Samstagnachmittag abgängig. Die Besitzerin gab an, dass der Hund eine Katze verfolgte und davonlief. Wasserrettung und eine Hundestaffel waren an seiner Suche beteiligt. Er wurde zwar von Passanten in der Drau gesichtet, konnte aber auch von der Wasserrettung nicht eingefangen werden.