Am Samstag führte die Landesverkehrsabteilung (LVA) Kärnten gemeinsam mit den LVA Tirol und Salzburg unter Beteiligung der Bezirkskräfte Hermagor und Spittal an der Drau eine bundesländerübergreifende Motorrad-Schwerpunktaktion zur Erhöhung der Verkehrssicherheit beim Motorradlenken durch. „Da ein Großteil der Motorradlenker meist größere Ausfahrten in mehreren Bundesländern und auch grenzüberschreitend in Südtirol durchführt, fand am vergangenen Wochenende ein weiterer „länderübergreifender“ Überwachungseinsatz in Tirol sowie Vorarlberg, Kärnten und Salzburg statt“, so die Polizei. Auch wenn beim weit überwiegenden Teil der Lenker ein diszipliniertes Fahrverhalten festgestellt werden konnte, waren dennoch wieder etliche Übertretungen von der Polizei zu ahnden. Insgesamt gab es 775 Beanstandungen

In Kärnten konzentrierten sich die Kontrollen auf die Bundesstraßen B100, B11, B106, B107 sowie B87. Dabei gab es 88 Anzeigen wegen überhöhter Geschwindigkeit und 15 Anzeigen nach den Bestimmungen des Kraftfahrzeuggesetzes (KFG) und Führerscheingesetzes (FSG). 43 Organmandate wurden wegen überhöhter Geschwindigkeit und 42 Organmandate nach den Bestimmungen des KFG und der Straßenverkehrsordnung (StVO) ausgestellt.

Zwei alkoholisierten Motorradlenkern wurde in Kärnten der Führerschein vorläufig abgenommen.