Auch heute, Sonntag, wird im Gailtal nach einer 26-jährigen Deutschen gesucht. Samstagabend hatte ein 38-jähriger Mann aus dem Gailtal telefonisch Anzeige erstattet, dass die Frau vermisst wird. Sie war nicht zum vereinbarten Treffen mit einer Freundin erschienen. Die vermisste Wanderin dürfte von Freitag auf Samstag in ihrem Pkw auf dem Parkplatz des sogenannten „Wasserschlosses“ auf der Rudnigalm, Gemeinde Hermagor, übernachtet haben. In den Morgenstunden brach sie zu einer Wanderung in unbekannte Richtung auf.

Der leere Pkw wurde am Samstag auf dem Parkplatz vorgefunden. Eine Suche wurde umgehend eingeleitet. An dieser waren die Alpinpolizei Hermagor, der Polizeihubschrauber sowie die Bergrettung Hermagor beteiligt. Samstag gegen 22.30 Uhr musste die Suche ergebnislos unterbrochen werden.