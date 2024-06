„Die Welt zu Gast am Ende der Welt“ – unter diesem scherzhaft gemeinten Motto kündigt Organisator Ferdinand Stadlober das Alpenkammermusik-Festival an, das dieses Jahr von 23. Juni bis 6. Juli im Lesachtal stattfinden wird. 2008 wurde es zum ersten Mal veranstaltet: „Die renommierte Pianistin Tanya Bannister aus London war zuvor zufällig auf Urlaub im Lesachtal, hat sich in die musikalische Umgebung hier verliebt und dann ging es auch schon los“, erzählt Ferdinand Stadlober, Gastgeber des Lesachtalerhofs, der neben der Volksmusikakademie Lesachtal auch Dreh- und Angelpunkt des Festivals ist. Damals war die Musikerin gerade schwanger, jetzt ist der Bursche 16 Jahre alt – wie auch das Alpenkammermusik-Festival.