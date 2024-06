Eine 59-jährige Frau aus dem Bezirk Feldkirchen stürzte am Samstagvormittag gegen 11 Uhr im Einfamilienhaus über eine Stiege in den Keller, dabei verletzte sie sich schwer am Kopf. Trotz längerer Reanimation konnten die Rettungskräfte das Leben der Frau nicht mehr retten – sie verstarb noch am Unfallort.