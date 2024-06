Ein deutscher Staatsbürger lenkte am Samstagmorgen gegen 6.45 Uhr seinen Pkw auf der Tauernautobahn A10 in Fahrtrichtung Salzburg, als er im Bereich der Einhausung Trebesing von der Fahrbahn abkam. Er touchierte das Absicherungsgeländer des Fluchtweges, in weiterer Folge den linken Randstein und streifte dann die Tunnelwand. Das Fahrzeug kam dann schließlich am Pannenstreifen zum Stillstand.

Lenker im Krankenhaus

Der Lenker erlitt bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades, er wurde von der Rettung ins Krankenhaus Spittal/Drau gebracht. Während der Verletztenversorgung und der Fahrzeugbergung war die Autobahn für den gesamten Verkehr gesperrt.