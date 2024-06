Wahlen in Österreich und Wahlkarten – das ist bekanntlich eine ganz besondere Geschichte, die (sogar noch einmal nach hinten verschobene) Wiederholung der Bundespräsidentenwahl 2016 ist vielen noch in Erinnerung. Doch auch hinsichtlich der kommenden EU-Wahl gab es schon Pannen, ein tausendfach verschickter behördlicher Brief zur EU-Wahl 2024 zeigte ein „falsches“ Österreich mit nur sechs Bundesländern.