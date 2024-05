Acht Demos in acht Städten in Österreich – das ist das Programm, das die Initiative „Fridays for Future“ für den heutigen Freitag, 31. Mai, auf die Beine gestellt hat. In Graz sammelt man sich ab 15.30 Uhr am Europaplatz beim Hauptbahnhof und zieht dann um 16.15 Uhr über die Keplerstraße bis zum Geidorfplatz, weiter über das Glacis bis zur Franz-Graf-Allee bei der Oper.

Der weltweile „Klimastreik“ wurde in den vergangenen Jahren bereits öfter ausgerufen, aktueller Aufhänger in Österreich sind die EU-Wahlen am 9. Juni. „Die Demokratien und der Klimaschutz stehen vor dem Kipppunkt“, sind die Veranstalter von „Fridays for Future“ überzeugt. Man habe europaweit die Wahl „zwischen Demokratie und autoritären Fantasien, zwischen Solidarität und Hetze, zwischen Klimaschutz und dem zerstörerischen fossilen Weiter so“. Und die Fridays verweisen auf die zunehmenden Überschwemmungen wie zuletzt in Deutschland sowie ständig neue Hitzerekorde wie aktuell in Indien, wo die Thermometer mehr als 50 Grad anzeigen.

Inhaltlich wollen die Demonstranten vor allem den Green Deal verteidigen, mit dem die EU-Kommission die europäische Wirtschaft klimaverträglich umbauen wollte und der zuletzt schon verwässert wurde. „Mit dem drohenden Rechtsruck steht der Klimaplan der EU auf der Kippe. Das historische Gesetzespaket muss weiterentwickelt werden, daher gilt es jetzt zu verteidigen, was bisher erreicht wurde, um mehr möglich zu machen“, sagen die Organisatoren. Auch Österreichs Blockade beim Renaturierungsgesetz ist Thema bei der Demo.

Öffis: Graz Linien werden Tram und Bus kurz anhalten müssen

Durch die Demo kommt es am Freitagnachmittag zu Verkehrsbehinderung in der Grazer Innenstadt. Die Graz Linien bereiten Fahrgäste darauf vor, dass es zwischen 16.15 und 17.30 Uhr bei den Tram-Linien 3 und 5 sowie bei den Buslinien 52, 53, 58, 62 und 63 sowie 30, 31 und 39 zu jeweils kurzen Anhaltungen kommen kann.