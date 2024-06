Am Freitag gegen 18.30 Uhr brach in einem Kellerabteil eines Mehrparteienhauses in St. Kanzian am Klopeiner See aus bisher unbekannter Ursache ein Brand aus. Dabei wurden mehrere Möbelstücke, Stromleitungen, Abwasserleitungen und sonstige Gegenstände beschädigt. Durch die starke Rauchentwicklung wurden auch sämtliche Wohneinheiten des Mehrparteienhauses in Mitleidenschaft gezogen und dadurch kurzfristig unbewohnbar, heißt es von der Polizei. Von den Mietern des Mehrparteienhauses wurde niemand verletzt.

Landeskriminalamt ermittelt

Im Einsatz standen die FF Stein im Jauntal, die FF Peratschitzen und die FF Rückersdorf mit insgesamt 60 Mann. Die Schadenshöhe kann derzeit nicht angegeben werden. Die Erhebungen nach der Brandursache werden von Brandermittlern des LKA übernommen.