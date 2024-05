Kurz nach 6 Uhr am Morgen ist ein Autofahrer aus Spittal mit seinem Fahrzeug auf der Tauernautobahn (A10) in Fahrtrichtung Villach von der Fahrbahn abgekommen. Laut FF Feistritz/Drau geriet er in den dortigen Grünbereich, touchierte eine Leitschiene und wurde zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Die Ursache dürfte Aquaplaning gewesen sein. Nachkommende Fahrzeuglenker konnten den Mann aus seinem schwer beschädigten Pkw befreien. Der Verletzte wurde ins Krankenhaus gebracht.