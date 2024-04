Am Donnerstag lenkte eine 66-jährige Frau aus dem Bezirk Spittal an der Drau ihr Auto auf der A 10 Tauernautobahn in Fahrtrichtung Salzburg. Am Beginn des Baustellenbereichs in der Gemeinde Paternion, Bezirk Villach-Land, fuhr sie nach rechts auf die abgeschrägte Betonleinwand auf. Das Auto kam einige Meter später auf der Fahrerseite zu liegen. Nachkommende Verkehrsteilnehmer konnten der Verunfallten aus dem Fahrzeug helfen und leisteten Erste Hilfe.

Krankenhaus

Die Unfalllenkerin wurde nach Erstversorgung vom Rettungsdienst mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Spittal an der Drau eingeliefert. Am Wagen entstand erheblicher Sachschaden. Ein Alkotest verlief negativ.

Im Einsatz standen neben der Streife der Autobahnpolizei Spittal an der Drau, ein Fahrzeug des Rettungsdienstes, sowie die FF Paternion.