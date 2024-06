Kärntner Autorin begeistert mit ihren Büchern Hunderttausende Leser

Porträt. Angelina J. Steffort stammt vom Klopeiner See, wohnt in Wien und veröffentlicht seit 2017 Fantasy-Bücher auf Englisch. Damit hat sie sich vor allem in den USA eine riesige Fangemeinde aufgebaut, bisher hat sie über 500.000 Stück verkauft.