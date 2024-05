Wie jetzt bekannt wurde, kam es Ende März in der Therme St. Kathrein in Bad Kleinkirchheim beinahe zu einer Tragödie. Ein vierjähriges Mädchen wäre dort in einem der Becken fast ertrunken. Einem Badegast fiel das Kleinkind auf, er zog es aus dem Wasser. Das kleine Mädchen soll zu diesem Zeitpunkt schon ganz blau im Gesicht gewesen sein. Ein weiterer Badegast soll es am Beckenrand reanimiert haben. Der Vater soll das Kind unbeaufsichtigt gelassen haben.