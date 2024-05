Es ist eine Bombe, die laut Insidern seit Jahren an einer Abteilung in einem Kabeg-Spital tickt und die jetzt gezündet wird: Aktuelle und ehemalige Ärzte dieser Station wollen den eigenen Primarius stürzen. Die Vorwürfe haben es in sich: Mobbing, Psycho-Terror, Beleidigungen und Beschimpfungen. Teilweise sollen die Anschuldigungen durch WhatsApp-Nachrichten beweisbar sein, die der Abteilungsvorstand auch in der Nacht an seine Untergebenen verschickt haben soll.