Rund 600 spielbegeisterte Menschen haben sich bereits eine Jahreskarte für das Retro Gaming Museum in Wien gekauft. Erfolg genug, um ein zweites Museum aufzumachen – und zwar in Kärnten, in Döbriach am Millstätter See. „Eigentlich hatten wir erst an Klagenfurt oder Villach gedacht, da haben wir aber keine passende Location gefunden“, erklärt Markus Krainer seine Wahl. Der Kärntner eröffnete vor einem Jahr auch das gleichnamige, interaktive Videospiel-Museum in Wien.