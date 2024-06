Er war der erste Polizeichef in Kärnten nach der Zusammenlegung von Polizei und Gendarmerie. Damit gilt er als Mitgestalter des Wandels in der Exekutive. Nach mehr als 40 Dienstjahren ist Generalmajor Wolfgang Rauchegger, zuletzt langjähriger stellvertretender Landespolizeidirektor in Kärnten, ab Montag im wohlverdienten Ruhestand. „Ich freue mich auf einen neuen Lebensabschnitt“, sagt der 64-Jährige. Er blickt auf eine erfolgreiche Polizeikarriere zurück, die ursprünglich gar nicht geplant war. Denn der Friesacher lernte Betriebsschlosser und träumte davon, mit seiner Klarinette Berufsmusiker zu werden. Doch es kam anders.