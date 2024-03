In einer Wohnung in Villach ist es am Donnerstagabend zu einer folgenschweren Auseinandersetzung zwischen einem jungen Mann und seiner Mutter gekommen. Der 15-Jährige rastete dabei vollkommen aus und schlug der Frau mehrmals mit der Faust ins Gesicht. Er riss sich an den Haaren und trat noch auf sie ein, als sie schon auf dem Boden lag. Ein ebenfalls anwesender Freund der 39-Jährigen konnte ihr helfen und sie in einer Nachbarwohnung in Sicherheit bringen. Auch von den einschreitenden Polizeibeamten ließ sich der 15-Jährige nicht beruhigen. Er beschimpfte sie und verhielt sich weiterhin aggressiv. Die Beamten sprachen ein Betretungs- und Annäherungsverbot aus und nahmen den Burschen fest. Er wurde ins Polizeianhaltezentrum Villach gebracht. Die Frau wurde verletzt.