In einer Wohnung im Bezirk Villach-Land kam es am Sonntagnachmittag zu einer Auseinandersetzung zwischen einer alkoholisierten Frau und ihrem alkoholisierten Freund, beide 42 Jahre alt. Dabei wurden der Frau nach eigenen Angaben zwei Ohrfeigen ins Gesicht versetzt und sie wurde anschließend für einige Zeit am Verlassen der Wohnung gehindert.

Ein Alkotest bei beiden Personen verlief positiv. Gegen den Mann, der die Tat bestreitet, wurde ein Annäherungs- und Betretungsverbot ausgesprochen und er wird nach Abschluss der Ermittlungen angezeigt.